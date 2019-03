Stemmen met het groene potlood

Begin je weekend zaterdag om 08.00 uur groen met Chris Natuurlijk met daarin de volgende onderwerpen:

Ga dat groene potlood maar vast slijpen. Chris Natuurlijk vraagt aan Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hoe je zo groen mogelijk kunt stemmen bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bij de Ackerdijkse Plassen vertelt zij over het Groene Kieskompas dat natuurorganisaties in Zuid-Holland hebben opgesteld om de kiezer te helpen.

Verkiezingsborden

Wat gebeurt er straks met al die verkiezingsborden? Misschien maakt Frans Taminiau er wel een mooie tafel van, zoals is gebeurd met plastic borden van vorige verkiezingen. Met zijn bedrijf Community Plastics wil de ontwerper iets doen tegen het groeiende plastic probleem. Chris Natuurlijk brengt een bezoek aan zijn werkplaats in de Agniesebuurt in Rotterdam. Daar verwerkt hij huishoudelijk plastic afval uit de wijk tot nieuwe producten zoals lampen, vogelhuisjes en knikkertegels.

Handen uit de mouwen

Van een oude boomgaard in Arkel in de gemeente Molenwaard willen vrijwilligers een mooie, natuurlijke plek maken voor mens, dier en plant. In de boomgaard hoort Chris Natuurlijk meer over de plannen. Zaterdag tijdens NL Doet beginnen de vrijwilligers met de aanplant van aantrekkelijke planten, struiken- en bloeiers voor vlinders, bijen, insecten en vogels.

Ravage

Schrijfster Felicita Vos vertelt in de studio over haar boek Ravage, waarin een zoekgeraakte hond een familiecrisis veroorzaakt.

Zaterdag van 08.00 uur tot 09.00 uur op in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond