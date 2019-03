Rotterdam verliest meer geld op vastgoed

De gemeente Rotterdam heeft in 2018 27 miljoen euro verlies geleden op de portefeuille Vastgoed. Dat is bijna tien procent van de begroting (283 miljoen) van de dienst. Dat rapporteert het college aan de gemeenteraad.

Er werd al rekening gehouden met een verlies van tien miljoen euro. Die tegenvaller werd eerder opgevangen met extra inkomsten uit de veiling van benzinepompen. Daarover heen kwam nog eens geld op onderhoud (11 miljoen), verplichte herwaarderingen (5,8 miljoen) energie en zakelijke lasten.

Met een deel van de overschrijding (10 van de 27 miljoen) moet de komende jaren ook rekening worden gehouden. Bij het overige geld gaat het om een incidentele tegenvaller.

Rotterdam introduceerde in 2013 het principe van kostendekkende huur. Dat betekent dat de huurprijs die werd geïnd op een pand gelijk moest zijn aan de uitgaven. In vijf jaar is de afdeling er niet in geslaagd om dit gelijk te trekken.

Second opinion

Nu de afdeling Vastgoed er om meerdere redenen niet in is geslaagd om de problemen op te lossen, hebben de wethouders Kurvers en Moti besloten een second opinion te laten uitvoeren. Dit doet een externe partij.