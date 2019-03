Rijnmond Staat Stil bij dak-evangelist Joop van Ooijen

De partij haalde sinds 2014 geen enkele zetel bij verkiezingen, maar gaat onverdroten door: "Jezus Leeft." Ook woensdag, bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland, geven ze acte de présence. "We houden hoop."

Wat is religie zonder hoop? Wat is Jezus Leeft zonder Joop?

Joop van Ooijen(67) is de grote man achter Jezus Leeft. Evangelist, politicus en vader van 16 kinderen. Landelijk werd hij bekend als 'de dak-evangelist' uit Giessenburg, die metershoge letters op het dak van zijn boerderij had gezet, de woorden Jezus Redt vormend.

Procedures van de gemeente om deze 'vervuiling van het landschap' aan te pakken, kregen hem niet klein. De letters zijn inmiddels van heuse lampjes voorzien. "Het is hier altijd kerst."

Socialist

De stap naar de politiek was voor hem klein: het gaat om dezelfde blijde boodschap, maar dan in een andere arena verteld. "Jezus is natuurlijk de enige echte socialist."

Een boodschap voor iedereen, voor de hele wereld, maar ook voor de provincie. Kolencentrales? "Dicht! Ik ben erg voor het milieu." Bouwen op het platteland? "Prima, er is ruimte zat." Strengere normen rond Rotterdam Airport? "Eens!"

En: Geld voor de emancipatie van LHBTI'ers? "Onzin. Ik hoef toch ook niet te betalen voor de emancipatie van konijnenfokkers?"

Pardon? Joop van Ooijen zit nu op zijn praatstoel. "De homo-lobby die vreselijk aan de gang is, heeft ons symbool gejat, de regenboog." Nee, hij heeft niets tegen homo's, maar: "Houdt het lekker voor jezelf. Als ik dief ben, kom ik ook niet met een vereniging van dieven."

Homoseksueel

Volgens Van Ooijen is homoseksualiteit geen geaardheid, maar 'gewoon de verkeerde keus.' "Net zoals iemand die steelt de verkeerde keus maakt. " En wat als een van zijn 16 kinderen homoseksueel blijkt te zijn? "Zo heb ik ze niet opgevoed. Hij komt ook niet zeggen ik heb 10.000 euro gestolen bij de Rabobank'. Voor mij is dat hetzelfde: niet aan de standaarden van God voldoen"

Een van zijn schoonzoons is ongelovig. "Tsja, de partner van je dochter, die kies je niet... Gods barmhartigheid moet mensen tot bekering brengen. Doodknuffelen, dat is het beste. Ik verstoot hem niet. Je moet gewoon vriendelijk zijn. Liefde is het enige dat werkt."

Dat zal ook de houding van de partij zijn, mocht die zetel in Provinciale Staten toch worden gehaald. "Dan kunnen we iedere vergadering vertellen wat Jezus zou doen. Hij heeft het beste met alle mensen voor."