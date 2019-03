Deel dit artikel:













Advies RET: Pak maandag een paar metro's later Trams rijden maandag niet in Rotterdam

Mensen die komende maandag met de bus, tram of metro naar het werk moeten, kunnen beter iets later beginnen. Dat zegt de RET in de aanloop naar de pensioenstaking.

De actie begint komende maandag om 06:00 uur en duurt 66 minuten. "De RET doet er alles aan om reizigers zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen van de staking. Je kunt nu al in de reisplanner kijken wanneer de metro's weer beginnen met rijden. Het zou jammer zijn als er mensen op de metro staan te wachten omdat ze niet op de hoogte zijn", aldus Harbers. Reizigers de dupe

De directie van RET is niet blij met de staking. Harbers: "We keuren het middel staken af omdat de reizigers er dan de dupe van zijn. Zij staan hier verder buiten. Maar onze directie begrijpt dat er zorgen leven over de pensioenleeftijd bij zware beroepen." De stakers willen dat de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd en op 66 jaar blijft. Om verwarring te voorkomen rijdt de RET ook vóór zes uur niet. Dat betekent dat er tot 07.06 geen bussen, trams en metro's rijden op het netwerk van de RET. Harbers raadt reizigers aan om hun reis uit te stellen tot na de staking of voor een alternatief vervoermiddel te kiezen.