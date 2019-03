Rotterdamse Helden: Sophie drinkt koffie met mevrouw De Wilde

Deze week besteedt RTV Rijnmond aandacht aan Rotterdamse Helden. Dat zijn jonge mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Vandaag: Student Sophie (21) drinkt koffie met mevrouw De Wilde (88).

De kopjes staan klaar, de koffiepads worden tevoorschijn gehaald en de koekjes ook. Radio Rijnmond staat aan. Het is tijd voor een lekker bakkie koffie. De hoogbejaarde mevrouw De Wilde mag lekker blijven zitten, Sophie zet de koffie.

Zij gaat elke week langs bij 'haar' mevrouw, om gezellig bij te kletsen. En dat doet ze al jaren, ondanks haar drukke studie bedrijfskunde en stage. "In principe kom ik gewoon op bezoek, maar ik regel ook haar bibliotheekboeken. Soms gaan we dan samen en maken we er echt een uitje van, pakken we een terrasje ofzo".

Mevrouw De Wilde is dolenthousiast over haar wekelijkse koffiemaatje: "Sophie is een schat. Ik hou hartstikke veel van d'r en we hebben het altijd gezellig. We praten over wat ons bezighoudt, wat we hebben meegemaakt. Ik vertel overigens alleen de leuke dingen. Van nare dingen vertellen wordt niemand beter".

"Ik was een beetje eenzaam", vertelt de doortastende mevrouw De Wilde verder. "Ik heb tot m'n 75ste nog gewerkt en ik zat op bridgen, maar ik hield het niet vol. En zo valt er steeds meer weg als je ouder wordt. Ik vond dat ik daar wat aan moest doen, dus ik ben informatie gaan zoeken en zo kwam ik terecht bij de Unie van Vrijwilligers. Ze zijn daar zó aardig en toen kreeg ik Sophie. Het klikte meteen!"

Sophie: "Ik vind het superleuk hoe weinig je d'r eigenlijk voor hoeft te doen en hoeveel je er voor terugkrijgt. Je doet iemand er een ontzettend plezier mee en het voegt voor mezelf ook veel waarde toe".

Klik op de video om Sophie en mevrouw De Wilde te zien!