Vrijwilligersactie NL Doet: Niet lullen maar poetsen!

Dat is vandaag het motto voor de meeste Nederlanders tijdens NL Doet, de grootste vrijwilligersactie die Nederland rijk is. Ruim 1500 klussen rondom Rotterdam zullen vrijdag 15 en zaterdag 16 maart worden uitgevoerd. Geen tijd gehad om je mouwen op te stropen? Geen zorgen! Wij selecteren de zes opvallendste klussen die nog mensen zoeken. Aanmelden kan via de website van NL Doet.

RTV Rijnmond zet even een paar vrijwilligersklusjes op een rij:

Petje Af in Vlaardingen is een stichting die talentontwikkeling voor kinderen stimuleert. Hierdoor komen zij in aanraking met mogelijke rolmodellen van verschillende beroepen. Zo opereren ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis, bekijken theatervoorstellingen en bezoeken de politie.

Voel jij je aangesproken? Dan kan je zondag 17 maart bijspringen. Kan je die dag niet? Dan is er zaterdag ook een uitzonderlijke klus. Bij de Zeekadetkorps Vlaardingen zoeken ze nog extra handen om het dek en de machinekamer te onderhouden.

In Zwijndrecht zijn ze sinds november 2018 bezig met het ontwikkelen van Waterpark Panoord. Naast het creëren van een plek voor jongeren, wil de gemeente regenwater opvangen. Hierdoor wordt het rioleringssysteem ook minder belast. Met het oog op de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen draagt ook het CDA Zwijndrecht haar steentje bij.

Even je agressie kwijt? Dan is het slopen van het gebouw De Rotonde op het sportpark ''Het Hoge Land'' in Berkel en Rodenrijs echt iets voor jou! Hierna wordt het verbouwd tot een nieuw complex voor Omnisport2b.

Bee kind voor je omgeving en voor de insecten. In de gemeente Nissewaard willen ze meer ''bijvriendelijk'' zijn en nodigen iedereen met groene vingers uit om bij te springen.

Verpleeghuis Aafje Burghsluissingel in Rotterdam wil onder het motto van ''Bikkelen en smikkelen'', vrijwilligers aansporen zich in te zetten voor hun medemens. Rolstoelgebonden bewoners worden in het zonnetje gezet met een wandeling. Naderhand zal er worden gesmikkeld met een high-tea en live muziek.