Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen school, wel apenkooien In sporthal De Tienvoet in Heinenoord stonden meerdere sportieve spellen op het programma

Thuiszitten met een te energiek kind op een regenachtige dag, was in de Hoeksche Waard vrijdag niet nodig. Speciaal vanwege de lerarenstaking werd in sporthallen in Oud-Beijerland en Heinenoord een stakingssportdag georganiseerd. Het apenkooien was daarbij natuurlijk favoriet.

“Dit was voor ons een kans die we niet konden laten liggen”, vertelt directeur Gertjan de Vogel van het organiserende Hoeksche Waard Actief. “Wij hebben vanuit de gemeente de opdracht om sporten en bewegen te promoten en voor ouders is dit een mooi alternatief natuurlijk.” Het aantal scholen dat meedoet aan de staking is niet groot. Toch trekt de stakingssportdag in totaal zo’n negentig kinderen. Alleen in Klaaswaal ging het niet door vanwege te weinig animo. Stuiterballen De ouders die hun kinderen komen brengen zijn super enthousiast over het initiatief. “Ik had vanmorgen wel twee stuiterballen thuis en dat heb ik even moeten temperen, maar hier kunnen ze echt even hun energie kwijt”, vertelt een vader. Gemopperd over de staking wordt er verder niet. “Ik werk niet, dus ik had ook zelf thuis leuke dingen met ze kunnen doen, maar voor werkende ouders zijn die stakingsdagen wel lastig natuurlijk”, aldus één van de moeders. Na al het rennen en vliegen gaan de kinderen in ieder geval lekker moe mee naar huis. De gewone schooldag wordt niet echt gemist. “Apenkooien is veel leuker dan school!”