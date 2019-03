Gorinchem houdt eigen protestmars voor onderwijs

In Gorinchem is vrijdag ook meegedaan met de onderwijsstaking en de protesten tegen de hoge werkdruk en lage salarissen. Niet door naar het Malieveld in Den Haag te gaan, maar door een eigen protestmars te organiseren.

"We willen ook lokaal een duidelijk signaal afgeven", zegt Bert-Jan Kollmer, initiatiefnemer van de lokale protestmars in Gorinchem. "Veel collega's stappen zo in de trein naar Den Haag. Maar ook hier moet het protest gehoord worden. Er zijn niet alleen leraren hier, maar ook ouders en kinderen."

De actie is niet zozeer gericht op meer loon, maar meer op een lagere werkdruk. "Landelijk is er sprake van een werkdruk van 15 procent", legt Kollmer uit. "Bij het onderwijs is dat 80 procent. We hebben het zwaar."

Een van de actievoerders onderschrijft die woorden van Kollmer. "Soms zou je een van de kinderen wel eens wat uitgebreider willen begeleiden. Maar dat gaat gewoon niet. Je kan jezelf niet in tienen delen."