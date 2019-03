The Kik in Ahoy: mikken op Boudewijn de Groot

Dave von Raven (l) en Arjen Spies (r) van The Kik oefenen alvast even in Ahoy

De Rotterdamse band The Kik speelt in november in Ahoy vooral nummers van een van Neerlands' grootste muziekschrijvers, Boudewijn de Groot. De Rotterdamse formatie heeft daar al veel ervaring mee.

"Die platen zijn live nooit gespeeld", zegt Dave von Raven, de frontman van The Kik. "Dus nu worden ze voor het eerst in het groot uitgevoerd. Op de manier waarop ze eigenlijk bedoeld zijn."

Het repertoire van Boudewijn de Groot is niet onbekend voor de Rotterdamse muziekformatie. "We hadden natuurlijk vier uitgebreide Boudewijn-shows gehad", zegt gitarist en zanger Arjen Spies. "En toen besloten we er nog een paar te doen."

Droom

Spies en Van Raven maakten vrijdag alvast een inspectierondje door Ahoy voor het grootste concert ooit. "Hier spelen was wel een van de doelen die we altijd voor ogen hebben gehad", glimlacht Spies. "Als Rotterdamse band moet je natuurlijk een keer in Ahoy hebben gestaan."

"Al die dingen als een Ziggo Dome of een Afas Live, wat moet je daar nou mee", voegt Van Raven daar aan toe. "Ik speel liever in een tent die Ahoy Rotterdam heet dan eentje die vernoemd is naar een verzekeringsmaatschappij."