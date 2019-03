Eerste boekenweekgedicht geschreven door Rotterdamse Ester Naomi Perquin

De Rotterdamse dichteres Ester Naomi Perquin schrijft dit jaar het Boekenweekgedicht. Het is voor het eerst dat er zo'n gedicht verschijnt.

De keuze om ook een gedicht te publiceren is gemaakt na ophef over het besluit om twee mannen, Jan Siebelink en Murat Isik, het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay te laten schrijven. Het thema dit jaar is 'De moeder de vrouw'.

Het gedicht van Ester Naomi Perquin heet 'Moeder' en verschijnt op een gratis ansichtkaart, die verkrijgbaar is in boekhandels en bibliotheken. De boekenweek is van 23 tot en met 31 maart.

Ester Naomi Perquin was eerder Dichter des Vaderlands. Ook was ze stadsdichter in Rotterdam.