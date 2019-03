Havenwerkers pislink over 'verbod' om in Den Haag actie te voeren

De Mars van de Zware beroepen in februari

Vakbond FNV Havens is woest. De havenwerkers wilden komende maandag ook actievoeren in Den Haag tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, maar de vakcentrale heeft besloten dat geen enkele FNV-bond naar Den Haag gaat.

De woede van de havenwerkers richt zich niet alleen op het FNV-bestuur, maar ook op de politiebonden en de politie in Rotterdam.

FNV Havens heeft zijn leden een brief geschreven. Daarin is de verbijstering groot dat de havenwerkers niet naar Den Haag mogen. "Je wordt gewoon voorgelogen en er wordt niet met je gecommuniceerd. Ik ben pislink", zegt vakbondsbestuurder Niek Stam. De havenwerkers voeren nu actie in Rotterdam.

Volgens FNV Havens ligt de aanleiding bij de Mars van de Zware Beroepen in Rotterdam-Zuid op 21 februari. Daarbij werden meerdere havenwerkers opgepakt voor het afsteken van vuurwerk.



'Misdragingen'

Toen er plannen waren van FNV Havens om komende maandag af te reizen naar Den Haag zou de Rotterdamse politie hun collega's in Den Haag hebben geïnformeerd. Daarbij zou gezegd zijn dat de havenwerkers zich misdragen hebben, zegt FNV Havens. Daarop besloot de gemeente Den Haag om meer politie-inzet rondom de bijeenkomst te eisen.

Dat was tegen het zere been van de politievakbond, die de bijeenkomst in Den Haag organiseert. "We waren gewoon bang dat er twee groepen boos tegenover elkaar kwamen te staan", zegt FNV-woordvoerder Guus Staats.

Ook speelde mee dat de gemeente Den Haag niet langer wilde dat de protestmars van de politiebonden langs het Binnenhof zou gaan. Daarbij werd de komst van de Rotterdamse havenwerkers als een van de argumenten gebruikt.

Voor de leden van vakbond FNV zijn er nu op meerdere plaatsen lokale bijeenkomsten georganiseerd. Zo gaan de havenwerkers naar Ahoy in Rotterdam.

Ultimatum

Een paar dagen geleden werd duidelijk dat geen enkele aangesloten bond van de vakcentrale FNV naar Den Haag zou gaan om actie te voeren. Volgens FNV-Havens zouden de politiebonden een ultimatum hebben gesteld. "Een manifestatie zonder FNV-Havens of geen manifestatie georganiseerd door de politiebonden."

"We voelen ons geschoffeerd", schrijft FNV Havens in de brief aan de leden. "Door de politiebonden omdat ze geen contact wilden opnemen en door het FNV bestuur omdat ze ons wilden buitensluiten."

De botsing tussen havenwerkers en politiebonden is opmerkelijk, omdat FNV haven en de politiebonden eerder nog de handen ineen hadden geslagen tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.



"De politiebond had nog gevraagd of ik komende maandag wat op het podium wilde zeggen", zegt Stam van FNV Havens. "Maar dat gaat dus absoluut niet gebeuren. En als ze mij aankondigen en het podium blijft leeg, dan mogen ze zelf maar uitleggen aan de mensen waarom er niemand van FNV Havens is."