Groep Schiedammers in achtervolging op juwelendief

Een juwelier en een medewerker van een museum in Schiedam hebben vrijdagmiddag een dief overmeesterd en overgedragen aan de politie. Hij was er in de Hoogstraat met een gouden armband vandoor gegaan.

De man pakte in de juwelierszaak de armband en ging ervandoor. De juwelier sprong over de toonbank en ging in de achtervolging. Volgens de politie gingen ook andere winkeliers en omstanders erachteraan.

De juwelier en de medewerker van het museum wisten op de Lange Haven de man te achterhalen.

Volgens de politie had de man kort daarvoor ook al even rondgelopen in een andere juwelierszaak, maar was hij daar vertrokken zonder iets mee te nemen.