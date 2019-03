Sparta naar verdiende overwinning bij Almere City: 1-3

Sparta heeft op bezoek bij Almere City de tweede uitoverwinning van dit jaar geboekt. Na een vroege treffer van Mohamed Rayhi kwam Almere nog snel terug tot 1-1, maar in de tweede helft ging de formatie van trainer Henk Fraser alsnog richting de zege.

De treffer van Rayhi kwam letterlijk uit de lucht vallen. Zijn hoekschop vanaf de rechterkant viel direct binnen in de verre hoek. Ondanks de snelle voorsprong liep Sparta vlak daarna tegen een snelle gelijkmaker aan. Oud-Spartaan Youri Loen krulde een vrije trap binnen en zorgde daarmee voor 1-1.

In de tweede helft kwamen de Rotterdammers wederom snel op voorsprong. Na een goede voorzet vanaf de achterlijn schoot Ragnar Ache, die speelde in plaats van Lars Veldwijk, de 1-2 binnen. Dit keer had Almere City geen antwoord en gooide Deroy Duarte het duel vijf minuten voor tijd in het slot.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Dabo, Abels, Auassar (46' Vriends), Faye; Harroui, D. Duarte, L. Duarte, Rayhi (84' Drenthe); Dervisoglu (75' Veldwijk), Ache.

Scoreverloop

12' Mohamed Rayhi 0-1

26' Youri Loen 1-1

51' Ragnar Ache 1-2

85' Deroy Duarte 1-3

Later meer.