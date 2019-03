Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdamse joden leven mee met moslims na aanslag Christchurch Een Rabbijn bij het Joods Kindermonument in Rotterdam. Foto: ANP (Bas Czerwinski)

De Joodse gemeenschap in Rotterdam heeft de aanslagen in Christchurch in Nieuw-Zeeland ten sterkste veroordeeld.

"Wij condoleren de nabestaanden die geliefden hebben verloren. Wij hopen op snel herstel van de gewonden en wij wensen allen, die door deze misdaad op welke manier dan ook zijn geraakt, sterkte toe." De Joodse gemeenschap in Rotterdam roept op tot samenwerking tussen Joden en Moslims, om op te trekken tegen een 'nietsontziende vijand'.