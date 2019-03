Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw dode zwaan gevonden bij Oud-Alblas De zwaan die vrijdag is aangetroffen. Foto: Peter Stam, Alblasserdamsnieuws

Aan de Noordzijde in Oud-Alblas is vrijdagmiddag opnieuw een dode zwaan aangetroffen. Daarmee komt de teller op 27 dode zwanen in 17 dagen tijd.

Hoe het dier werd aangetroffen, meldt de politie niet. Eerder deze week werden dode zwanen aangetroffen, waar een deel van de borst miste. Waarom er steeds dode zwanen steeds opduiken bij Oud-Alblas is niet duidelijk. De politie is bezig met onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.

Lees ook: Wie is de Alblasserwaardse 'zwanenkiller'?