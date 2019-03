Deel dit artikel:













Volg Feyenoord - Willem II live op Radio Rijnmond Willem II - Feyenoord eerder dit seizoen (FOTO: ANP)

In speelronde 26 van de eredivisie neemt Feyenoord het in de eigen Kuip op tegen Willem II. De wedstrijd begint om 19.45 uur en is volledig live te volgen in Radio Rijnmond Sport.

Eerder dit seizoen kwam Feyenoord in Tilburg niet verder dan een 1-1 tegen de Brabanders. Of de Rotterdammers in eigen huis wel de volle buit pakken, gaat verteld worden door de vaste volgens Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. De sportuitzending op 93.4 fm duurt van van 19.00 tot 22.00 uur en wordt gepresenteerd door Dennis Kranenburg. Arno Havenga, de Rotterdamse bondscoach van de waterpolovrouwen, is analist.