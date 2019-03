Vader verdacht van doodsteken 8-jarige dochter

Een 41-jarige man uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat hij zijn 8-jarige dochtertje heeft vermoord. Dat heeft hij mogelijk gedaan in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Het crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond liet vrijdag rond 20 uur aan de politie weten zich ernstig zorgen te maken over het meisje.

De vader meldde zichzelf uiteindelijk in het ziekenhuis. Hij vertelde toen waar het meisje was. Het 8-jarige kind werd zwaargewond aangetroffen. Een poging om haar te reanimeren en een spoedoperatie mochten niet meer baten.

Haar vader is aangehouden in het ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht wat er precies is gebeurd.