Oogstmarkt afgelast wegens slecht weer

De Oogstmarkt op het Noordplein in Rotterdam is afgelast. Door het slechte weer is de markt gecanceld.

Hoewel de organisatie zich zo goed mogelijk had voorbereid op een veilige markt, kan de markt toch niet doorgaan. De weersomstandigheden zijn zo slecht, dat het te gevaarlijk is om de kramen op te bouwen. De markt van zaterdag zou een speciale XL editie zijn. Voor zaterdag 23 maart wordt er beter weer verwacht. Dan vindt de 'normale' weekmarkt weer plaats.