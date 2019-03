Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











28 aanhoudingen bij alcoholcontrole Erasmusbrug

Bij een alcoholcontrole op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 28 aanhoudingen verricht. De controle was in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Er werden onder andere aanhoudingen verricht voor het rijden onder invloed. Vijf keer werd daarbij het rijbewijs ingenomen. Eén persoon reed met een ongeldig rijbewijs en twee automobilisten hadden helemaal geen rijbewijs. Er zijn ook twee aanhoudingen verricht voor het beledigen van een agent.