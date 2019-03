Eerste Dag van de Binnenvaart is een feit

De binnenvaart, wat is dat eigenlijk? Op de allereerste Dag van de Binnenvaart presenteert de sector zich.

Zaterdag tussen 10 uur en 15 uur kunnen belangstellenden ontdekken hoe 'fascinerend en verrassend anders' Nederland eruitziet vanaf het water. "Een unieke gelegenheid om te komen zien, voelen, ruiken en ervaren wat er allemaal gebeurt op en rondom het water", aldus de organisatie.

Opleiden

Naast een beeld geven van de binnenvaart, moet er zaterdag ook het een en ander duidelijk worden over de beroeps- en opleidingsmogelijkheden.

Op verschillende locaties in de regio zijn activiteiten te bezoeken. Zo kan er bijvoorbeeld meegekeken worden bij de regionale verkeerscentrale in Dordrecht. In het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam op de Landtong van Rozenburg kom je meer te weten over de Rotterdamse haven. Ook kan er een bezoekje worden gebracht aan beunschip Willie in Zwijndrecht.

Voor sommige activiteiten moest je je aanmelden.