Mooier voor mens, dier en plant

Van een oude boomgaard in Arkel in de gemeente Molenlanden willen vrijwilligers een mooie, natuurlijke plek maken voor mens, dier en plant, te beginnen vandaag tijdens NL Doet.

In een boomgaard bij de Koepelkerk in Arkel zijn vrijwilligers aan de slag voor de jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet. Met het zaaien van bloemen en het planten van struiken voor vlinders, bijen, insecten en vogels, hopen de vrijwilligers een begin te maken met het vergroten van de biodiversiteit in de oude boomgaard.

Cadeautje

De grond is eigendom van de gemeente en is jarenlang verpacht aan commerciële fruittelers. "Er werd toen flink met gif gespoten.", zegt Henk Horik die naast de boomgaard woont. Horik helpt nu als vrijwilliger met het snoeien van de fruitbomen in de boomgaard.

Begin 2019 werd een andere vrijwilliger - Wilma Abspoel - door de gemeente benaderd met de vraag of zij het beheer van de boomgaard samen met andere vrijwilligers zou willen overnemen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.

Samen met natuurtuin De Punt in Arkel en Prachtlint die een lint van bloemen, struiken en bomen in de streek wil aanleggen, wordt de oude boomgaard nu omgetoverd tot "een nieuwe parel aan het bloemenlint." Zonder gif natuurlijk!