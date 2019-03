Bijeenkomst Schouwburgplein voor drama Christchurch

Met een solidariteitsbijeenkomst zal zaterdagmiddag in Rotterdam worden stilgestaan bij het drama in Christchurch. Bij aanslagen op twee moskeeën in deze Nieuw-Zeelandse stad werden vrijdag 49 mensen doodgeschoten.

De wake begint om 14 uur op het Schouwburgplein en is een initiatief van de Rotterdamse moslimpartij NIDA. De bijeenkomst is bedoeld om samen stil te staan bij de dramatische gebeurtenis en om solidariteit te betuigen met slachtoffers en nabestaanden.

Op de bijeenkomst zullen mensen van verschillende geloofsgemeenschappen spreken. Zo zal Albert Ringer namens de liberaal Joodse gemeente Rotterdam het woord voeren. Ook de Rotterdamse imam Azzedine Karrat en Setkin Sies van de Kerk van de Nazarener Rotterdam zullen spreken.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb liet vrijdag de Nieuw-Zeelandse vlag halfstok hangen op het stadhuis aan de Coolsingel. "Een aanslag raakt altijd hard", vertelde hij in Met Het Oog Op Morgen op Radio 1. "Dit is bitter en maakt verdrietig."

Aboutaleb was in de An-Nasr-moskee in Rotterdam. "Mij bereikten namelijk verhalen van bange mensen, er is veel vertwijfeling." Hij liet moskeeën in de regio extra beveiligen. "Er is geen sprake van concrete dreiging, maar ik wil laten zien dat we alles doen om alert en scherp te zijn."

Nietsontziende vijand

Eerder liet de Joodse gemeenschap in Rotterdam al weten de aanslagen sterk te veroordelen."Wij condoleren de nabestaanden die geliefden hebben verloren. Wij hopen op snel herstel van de gewonden en wij wensen allen, die door deze misdaad op welke manier dan ook zijn geraakt, sterkte toe."

Daarbij riepen ze op tot samenwerking tussen Joden en moslims, om op te trekken tegen een 'nietsontziende vijand'.

Zeker 49 mensen kwamen om het leven bij aanslagen in Nieuw-Zeeland. Het vuur werd geopend op honderden gelovigen in twee moskeeën in Christchurch. Tientallen mensen raakten gewond. Vier verdachten zijn aangehouden.