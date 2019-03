Politiek010: Waar gaan de Provinciale Verkiezingen over?

Over vier dagen mogen we weer naar de stembus. Voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Maar wat zijn de heikele thema's in de provincie Zuid-Holland? In Politiek010 bespreken we er twee: de krappe woningmarkt en de overlast van Rotterdam The Hague Airport.

Want er valt op deze onderwerpen wel degelijk iets te kiezen. Zo willen de SP en de PvdA dat de provincie een grotere rol opeist als het gaat om de bouw van goedkope woningen. "Als een stad als Rotterdam duizenden sociale huurwoningen sloopt, moeten wij als provincie kunnen zeggen: 'ho, stop.'", zegt Lies van Aelst van de SP.

Daartegenover staan VVD en CDA die ook vinden dat er meer gebouwd moet worden, maar dan voor alle groepen. "Wij willen niet alleen sociaal, zoals sommige andere partijen", meent Floor Vermeulen van de VVD.

Een grote meerderheid van de provincie vindt dat Rotterdam The Hague Airport niet verder groeit, maar sommige partijen gaan daarin net iets verder. "Op initiatief van GroenLinks gaan we onderzoeken of het vliegveld niet dicht kan", zegt Berend Potjer van die partij. GroenLinks zou liever een park op de plek van het vliegveld zien. "Dat is beter voor het klimaat, voor de luchtkwaliteit en dan kunnen we daar ook extra woningen bouwen.

Dat gaat met name de VVD en PVV veel te ver. "We moeten gewoon kunnen blijven vliegen als we op vakantie willen gaan."

Verder in Politiek010 meer over het voorstel van burgemeester Aboutaleb om consumentenvuurwerk in de stad te verbieden, behalve in aangewezen vuurwerkzones. Het is nog een hele kluif om dat plan door de gemeenteraad te krijgen, maar de burgemeester kreeg deze week wel hulp van Arjen Littooij, de directeur van de Veiligheidsregio.