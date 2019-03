De burgemeester van Nissewaard heeft opnieuw een woning laten vergrendelen in Spijkenisse. In het huis aan het Slakkenveen waren een tijdje geleden drugs en geld gevonden.

De woning was al een tijd een bron van overlast. De woningstichting begint een procedure om de huurder van het pand eruit te krijgen.

Het is de tweede woning in korte tijd die gesloten is in Spijkenisse. Eerder gebeurde dat aan het Kikkerveen, nadat daar een woning was beschoten.