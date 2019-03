Deel dit artikel:













Veel wateroverlast in De Rotterdam In de 23e etage van de Rotterdam is er lekkage.

Het grootste gebouw van Nederland is er een stuk natter op geworden. Door een lekkage in het sprinklersysteem in wolkenkrabber De Rotterdam op de Kop van Zuid is flinke wateroverlast ontstaan.

De waterschade is op de 23e etage, in een hotelgedeelte van het gebouw. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kreeg melding van de automatische brandmelder, toen bleek dat er een lekkage in het sprinklersysteem zat. Volgens de Veiligheidsregio is naar schatting duizend liter water weggestroomd. De 23e tot de 17e etage hebben er last van. "Als je er binnen tien minuten bij bent, ben je nog redelijk op tijd met het dichtdraaien van de kraan. Maar er komt wel 100 liter per minuut uit", vertelt een woordvoerder.