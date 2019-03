Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vermoord meisje was geen patiënt in Maasstad Ziekenhuis Foto: MediaTV

Het vermoorde meisje, dat vrijdagavond zwaargewond werd aangetroffen in het Maasstad Ziekenhuis, was geen patiënt. Dat heeft het ziekenhuis laten weten. Een 41-jarige man wordt ervan verdacht zijn 8-jarige dochter te hebben vermoord, dat zou mogelijk in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft laten weten het "afschuwelijk" te vinden wat er vrijdagavond is gebeurd. Geen patiënt "We leven mee met de nabestaanden van het meisje", laat Wietske Vrijland, raad van bestuur, weten. "De betrokken medewerkers en hun collega's zijn erg aangeslagen." Alle betrokkenen is ondersteuning aangeboden. In de zaak is nog veel onduidelijk. Wel kan het ziekenhuis melden dat het meisje geen patiënt was. "Ze was niet opgenomen." De politie is bezig met een onderzoek, daarbij wordt gebruik gemaakt van de camerabeelden van het ziekenhuis. Lees ook: Vader verdacht van doodsteken 8-jarige dochter Vrijdagavond liet het crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond aan de politie weten zich zorgen te maken over het meisje. De vader van het kind meldde zich zo'n twee uur later bij het ziekenhuis en vertelde waar het meisje lag. Het 8-jarige kind werd zwaargewond aangetroffen. Een poging om haar te reanimeren en een spoedoperatie mochten niet meer baten. Haar vader is aangehouden.