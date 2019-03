Tractors en veel lawaai in Rotterdam Ahoy

Waar je in Ahoy normaal gesproken de zoete tonen van een zanger(es) zult horen, klonk er zaterdag een heel ander geluid. Tientallen tractoren zorgden voor een kabaal van jewelste.

Bulderende motoren en veel PK's, zo is de European Superpull het beste te omschrijven. Zaterdag was de 41e editie in Rotterdam Ahoy. Deelnemers uit binnen- en buitenland probeerden een sleepwagen te trotseren en het verst over de finish te komen.

Heel veel herrie

"We werken met verschillende zwaarteklassen", legt de organisatie uit. "Verschillende tractoren moeten zich voortrekken met een zware machine achter zich aan, een soort sleepwagen. Wie het verst over de streep komt, gaat door naar de finale."

Bij dat voortslepen komt "heel veel herrie" kijken. En laat dat nou net hetgeen zijn waar de gemiddelde bezoeker van geniet. "Die tractoren moeten flink toeren maken om vooruit te komen, dat hoor je wel ja. De mensen die langskomen vinden die herrie geweldig."

Veel bezoekers komen speciaal van het platteland naar Rotterdam toe, maar iedereen is welkom op het evenement. "Op zo'n dag komen er wel tienduizend mensen langs", aldus de organisatie.