Gevel komt naar beneden door harde wind

De harde wind zorgde op verschillende plaatsen in onze regio voor overlast. In Rotterdam kwam een gedeelte van de gevel van een appartementencomplex naar beneden.

Op de zevende verdieping van het appartementencomplex aan de Statenweg in Rotterdam is zaterdagmiddag over twee verdiepingen enkele meters aan bakstenen gevelbekleding losgekomen. Die viel naar beneden op de straat eronder. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Verder zijn er vooral meldingen van problemen met palen en bomen. "Door de regen is de grond rondom bijvoorbeeld bomen of lantaarnpalen zacht geworden. Als er dan een stevige wind staat, is er kans dat het omwaait", legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uit. Vanuit onder meer Rotterdam, Dordrecht en Bleiswijk komen er meldingen over het weer binnen.

Vanwege de wind heeft KNMI voor zaterdagmiddag in onze regio waarschuwingscode geel afgekondigd. De Oogstmarkt op het Noordplein in Rotterdam werd afgelast vanwege de harde wind. Het was niet verantwoord om de kraampjes op te bouwen.