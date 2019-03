Veel beveiliging bij bezoek Geert Wilders in Spijkenisse

Tientallen agenten en speciale veiligheidsmensen omringden hem. Geert Wilders bezocht zaterdagmiddag het centrum van Spijkenisse. Om te flyeren voor de Provinciale Statenverkiezingen van komende woensdag.

Aanhangers uit heel Nederland waren naar Spijkenisse afgereisd om de PVV-leider te steunen. Na een half uur vertrok Wilders en zijn gevolg weer.



Het was een van de eerste openbare verkiezingsoptredens sinds het verkiezingsevenement van Wilders in Heerlen. Daarbij werd vorig weekeinde een man opgepakt die een bijl en twee messen bij zich had. "Complimenten voor alertheid politie en NCTV", twitterde de PVV-leider toen. "Veel ellende voorkomen."

Wilders wordt al vele jaren beveiligd vanwege bedreigingen uit vooral radicaal-islamitische hoek. In het openbaar campagnevoeren is daardoor lastig.

In augustus vorig jaar werd een toen 26-jarige man uit Pakistan aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij op Facebook dreigde met een aanslag op de PVV-voorman. Hij was boos over de door de politicus uitgeschreven cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed. Die wedstrijd werd uiteindelijk door Wilders afgeblazen.