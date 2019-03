Buurtbewoners aangeslagen na dood 8-jarig meisje: 'Hij was dol op zijn dochtertje'

Ook het schuurtje in de achtertuin is verzegeld

Bewoners in de Hoogvlietse wijk Meeuwenplaat zijn aangeslagen door het nieuws dat een 41-jarige buurtbewoner ervan wordt verdacht zijn 8-jarige dochter te hebben doodgestoken.

Het meisje werd vrijdagavond zwaargewond gevonden in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en overleed korte tijd daarna.

De buurt werd vrijdagavond rond 23:00 uur opgeschrikt door een enorme politie-inzet die zich concentreerde rond het huis van de verdachte. Buurtbewoners telden een stuk of acht politiewagens.

Gebroken glas

"Kijk, daar woont hij", aldus een buurtbewoonster die het huis aanwijst van de verdachte. De politie drong de woning binnen via een raampje onder de deur, het gebroken glas ligt nog in de voortuin. Alle deuren van de woning zijn verzegeld door de politie. Ook het schuurtje in de achtertuin is dichtgemaakt.

In de voortuin cirkelen tientallen duiven, ze wachten tot ze gevoerd worden. De verdachte deed dit elke dag, hij was volgens buurtbewoners dol op dieren.

Op het adres van de woning stond bij de Kamer van Koophandel sinds november 2010 een paar jaar een koeriersbedrijf ingeschreven op de naam van de verdachte.

Zorgzame vader

Een andere buurtbewoonster, die zichtbaar aangedaan is door het nieuws, noemt de man zorgzaam. "Hij was dol op zijn dochtertje, een heel knap meisje."

Ze heeft het dochtertje niet vaak gezien. "Het kind speelde nooit op straat. Ze had geen vriendjes in de buurt. Het leek alsof ze werd binnengehouden. Je zag haar alleen als ze door haar vader met de auto naar school of door haar moeder naar sport werd gebracht."

De verdachte wordt als een vriendelijke man beschreven die de tijd nam om met iedereen een praatje te maken. "Hij woont al meer dan tien jaar in de Meeuwenplaat en hij ziet er altijd heel verzorgd uit, net als zijn dochtertje."

Een andere buurtbewoner begrijpt ook niets van het verhaal dat de verdachte zijn dochtertje heeft doodgestoken. Hij bevestigt het beeld van een zorgzame vader.

"Ik heb gisteren nog met hem een praatje staan maken. Hij was toen met het kind naar de McDonald's geweest." Volgens de buurtbewoner had de man alles voor zijn dochtertje over.

Echtelijke ruzies

De moeder van het meisje woont op een ander adres, het is voor de buurtbewoners niet duidelijk of het stel gescheiden is. In het verleden is er volgens de buurtbewoners sprake geweest van echtelijke ruzies, maar de laatste tijd is de vrouw juist weer vaker bij de verdachte gezien.

Het meisje zat in groep 5 op de Zalmplaatschool in Hoogvliet. Het bestuur van PCBO Rotterdam, waaronder de school valt, is geschokt door de gebeurtenis. Maandag zal in de klassen worden stilgestaan bij de dood van de leerlinge.