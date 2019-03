Rotterdamse tram voor Maak Kanker Kansloos

Er rijdt sinds zaterdag een speciale tram door Rotterdam om aandacht te vragen voor de actie Maak Kanker Kansloos van Daniel den Hoed en RTV Rijnmond

Na het succes vorig jaar van Maak Kanker Kansloos wordt ook nu weer geld ingezameld in de strijd tegen deze ziekte.

Tussen 10 en 23 juni staan alle platformen van Rijnmond in het teken van deze actie. Twee weken lang werken we op de radio, televisie, website en in de app toe naar het hoogtepunt: drie dagen rennen, fietsen en zwemmen tijdens de Daniel3Daagse.

Op 21 juni staat Run4Daniel op het programma, een dag later wordt gefietst tijdens de Tour de Rotterdam en op 23 juni is de 010 City Swim.