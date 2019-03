Deel dit artikel:













LIVE: Feyenoord - Willem II (aftrap 19.45 uur)

Feyenoord neemt het vanavond in de eigen Kuip op tegen Willem II. De wedstrijd tegen de Brabanders begint om 19.45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond en in de onderstaande liveblog.

Via deze link is het wedstrijdverslag te volgen van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. Eerder dit jaar in Tilburg kwam Feyenoord niet verder dan 1-1. Opstelling Feyenoord Vermeer, Martina, Botteghin, Van der Heijden, Haps, Clasie, Kökcü, Vilhena, Berghuis, Van Persie, Larsson. Vermeer, Martina, Botteghin, Van der Heijden, Haps, Clasie, Kökcü, Vilhena, Berghuis, Van Persie, Larsson. Opstelling Willem II Wellenreuther, Lewis, Peters, Heerkens, Palacios, Anita, Tapia, Crowley, Vrousai, Isak, Pavlidis. Wellenreuther, Lewis, Peters, Heerkens, Palacios, Anita, Tapia, Crowley, Vrousai, Isak, Pavlidis. Let op: het kan even duren voordat de liveblog is geladen.