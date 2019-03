VVD onderzoekt integriteit senator

De VVD stelt een integriteitsonderzoek naar Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler. Zij zou in de Eerste Kamer gepleit hebben voor voorstellen en ideeën waar ICT-bedrijven van haar man voordeel van kunnen hebben.

Dat zeggen onderzoeksjournalisten van Follow the Money. Juriste Duthler is onder meer docent ICT en Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze zat de afgelopen twaalf jaar voor de VVD in de Eerste Kamer. Bij de komende verkiezingen is ze niet herkiesbaar.

De VVD is er niet meer geheel gerust op dat Duthler haar lidmaatschap van de Eerste Kamer en haar zakelijke activiteiten strikt gescheiden houdt. Er is sprake van een "spanningsvol beeld", laat de partij in een verklaring weten. "Dat willen we graag helder krijgen."

Volgende week zijn er provinciale verkiezingen, die ook bepalend zijn voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. De nieuwe provinciale afgevaardigden kiezen eind mei op hun beurt de nieuwe senaat.