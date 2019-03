Deel dit artikel:













Aantal horecazaken in Rotterdam groeit explosief

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft grote zorgen over de explosieve stijging van het aantal cafés en restaurants in diverse gemeenten. Het aantal zaken in gemeenten nam in tien jaar gemiddeld met bijna een kwart toe. Rotterdam gaat aan kop met 50 procent.

"Te vaak wordt horeca door gemeenten gezien als wondermiddel voor een leegstaand winkelpand of als snelle bijverdienste voor teruglopende detailhandelsomzetten. Het gevolg is dat er in sommige binnensteden een overkill aan horeca ontstaat", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. "Dit leidt niet tot sterkere, maar juist tot zwakkere binnensteden. Want de totale omzet van die stad moet door meer horecaondernemers worden verdeeld. Het is dan ook wachten op de volgende economische tegenwind om de gaten in de winkelstraat weer te zien ontstaan." Er zijn nu in heel Nederland 43 duizend horecazaken. De brancheorganisatie roept politici op de regio te pakken en wildgroei van horeca tegen te gaan.