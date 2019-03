Deel dit artikel:













Zwalkend Feyenoord in eigen huis onderuit tegen Willem II (2-3) Teleurstelling op het gezicht van Robin van Persie. FOTO Yannick Verhoeven (VK Sportphoto)

Feyenoord is in de eigen Kuip tegen een zeperd opgelopen in het duel met Willem II. De Tilburgers wonnen met 2-3 nadat Feyenoord twee keer op voorsprong kwam.

Feyenoord kwam bijzonder wisselvallig voor de dag in het eigen stadion. Bij vlagen was het spel aardig en er waren momenten waarin Feyenoord afstand kon nemen van Willem II. Aan de andere kant werd er achterin geschutterd en kreeg de uitploeg soms veel te veel ruimte. Prachtige Openingsgoal

Na acht minuten spelen was er zo'n onthutsend zwak moment voor Jan-Arie van der Heijden die Alexander Isak een bijna niet te missen kans schonk. Kenneth Vermeer hield Feyenoord op de been. Uit een corner voor de bezoekers kwam Feyenoord op 1-0. Sam Larsson stuurde in de tegenaanval Steven Berghuis weg en hij scoorde met een prachtige stift. Lang kon Feyenoord niet genieten van de voorsprong. Uit een corner werd de bal niet uitverdedigd en profiteerde verdediger Freek Heerkens. Willem II slaat wel toe

In de tweede helft waren er kansjes over en weer en kopte Eric Botteghin Feyenoord op 2-1 uit een corner. Weer kwam het Tilburgse antwoord snel. Na een flater van Ridgeciano Haps schoot verdediger Fernando Lewis raak. Alsof dit niet erg genoeg was, werd het 2-3 via Isak die veel te veel ruimte kreeg. Feyenoord leek uit het veld geslagen en speelde een korte fase bijzonder slordig. In de slotfase dacht invaller Nicolai Jørgensen gelijk te maken, maar daar stak de VAR een stokje voor. Scoreverloop

22' 1-0 Berghuis

27' 1-1

55' 2-1 Botteghin

60' 2-2

22' 1-0 Berghuis

27' 1-1

55' 2-1 Botteghin

60' 2-2

69' 2-3

Opstelling Feyenoord

Vermeer, Martina, Botteghin, Van der Heijden, Haps, Clasie (74' Jørgensen), Kökcü (74' Toornstra), Vilhena, Berghuis, Van Persie, Larsson.

Opstelling Willem II

Wellenreuther, Lewis, Peters, Heerkens, Palacios, Anita, Tapia, Crowley (85' Saddiki), Vrousai, Isak, Pavlidis (63' Dankerlui).