Jonge Nieuw-Zeelander steelt harten in Rotterdamse moskee videostill

Met tranen in zijn ogen en een gevoel van radeloosheid ging de 23-jarige Nieuw-Zeelander Felix Boyce naar de Rotterdamse Essalammoskee. Hij studeert in Rotterdam en wilde op de een of andere manier zijn medeleven betuigen na de aanslag in zijn geboorteland.

Wat volgt is een emotionele ontmoeting tussen Boyce en de Rotterdamse moskeegangers. YouTube-er Salaheddine legt het moment vast. "Ik kom uit Nieuw-Zeeland en ik heb een paar bloemen gekocht", stamelt Boyce in de hal van de moskee. "Ik weet niet wat ik kan doen, maar ik moet iets doen voor de mensen daar. Dat is het.." Zaterdagavond was de video al meer dan 200 duizend keer bekeken. Bij de aanslag op moslims in Christchurch vielen vijftig doden. Tientallen mensen liggen nog in ziekenhuizen. Een Australische rechts-extremist zit voor de terreur vast. (Vanaf 3:28 sec)