Rotterdammer overnacht in winkelcentrum Alexandrium

Een Rotterdammer is zaterdagnacht vast te komen zitten in het winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Hij was daar in slaap gevallen terwijl het centrum werd afgesloten en is over het hoofd gezien door het personeel.

Om 05.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een inbraak, omdat alarmen afgegaan waren toen de man wakker was geworden.

Eerder leek het erop dat de man ingesloten was geweest in de McDonalds. De man was volgens de politie onder invloed van alcohol. Het laatste dat hij zich kon herinneren was zijn bezoek aan McDonalds. De politie ging er in eerste instantie van uit dat de man daar mogelijk in slaap was gevallen en tegen sluitingstijd over het hoofd was gezien. Volgens de restaurantketen is dat echter niet mogelijk omdat er in de zaak zelf geen alarm is afgegaan en de uitgang was afgesloten. "Hij is vermoedelijk ergens in het winkelcentrum zelf gaan slapen", aldus een politiewoordvoerder. "Daar kwam de alarmmelding ook vandaan."

Het duurde nog even voor de man uiteindelijk weg kon: hij kon niet voorbij de hekken komen, dus hij en de politie moesten wachten op de beveiliging. In de tussentijd heeft hij nog wel een thermodeken gekregen van de politie om warm te blijven.