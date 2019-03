Pensioenprotesten beginnen in Rotterdam Ahoy

De pensioenprotesten van komende maandag beginnen deze zondagavond al in Rotterdam. In Ahoy komen havenmedewerkers samen. Die zouden eigenlijk een nachtdienst draaien.

De stakers willen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar.

Het gaat niet alleen om personeel in de haven van Rotterdam, maar ook Amsterdam en Zeeland.



Maandag is de grote actiedag, met stakingen en werkonderbrekingen van 66 minuten bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.



In verschillende plaatsen zijn er in de loop van de dag nog regionale bijeenkomsten. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Arnhem, Eindhoven en Heerlen verzamelen zich actievoerders uit onder meer grote bedrijven, gemeenten, onderwijs, bouw en metaal.