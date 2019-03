Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: Excelsior-PEC Zwolle (0-0) Marcus Edwards in duel met Gustavo Hamer van PEC Zwolle (Bron: VK Sportphoto - Ruben Zegers) Excelsior-PEC Zwolle

Excelsior ontvangt zondagmiddag een directe concurrent in het Van Donge & De Roo Stadion. PEC Zwolle komt op bezoek in Rotterdam. Het belooft een spannende wedstrijd te worden tussen beide kelderploegen, want de winnaar neemt (even) afstand van de degradatiezone.

RTV Rijnmond Sport is natuurlijk aanwezig bij Excelsior-PEC Zwolle. De wedstrijd begint om 16:45 uur. Sinclair Bischop zal het radiocommentaar geven. LIVE: Excelsior - PEC Zwolle 0-0 (0-0)

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Oude Kotte, Burnet; Schouten, Bruins, Koolwijk; Edwards, Omarsson, Anderson (66' Eckert)