Van Geel blijft strijdbaar bij Feyenoord ondanks kritiek

Martin van Geel is niet van plan zijn positie als Technisch Directeur bij Feyenoord op te geven. Dat zegt hij zondagochtend in het televisieprogramma De Tafel van Kees van FOX Sports. Een deel van de Feyenoord-aanhang is kritisch op het werk van Van Geel.

In De Kuip is Van Geel de laatste weken ook negatief toegezongen. "Het doet altijd iets met je", aldus de Technisch Directeur van Feyenoord. "Maar ik ben lang geleden door een deel van het publiek positief toegezongen. Dat was redelijk uniek voor een Feyenoord-bestuurder, liet ik me toen vertellen. Ik ben toen ook rustig en bij mezelf gebleven. Voetjes op de grond."

Verder laat Van Geel bij FOX Sports weten dat hij strijdbaar blijft. "Ik gooi de handdoek niet in de ring. Ik ben een topsporter. De directie en de Raad van Commissarissen doen een beroep op me. De club laat me soms tot het gênante merken dat die me niet kwijt wil. Maar het is niet leuk, nee", aldus Van Geel over de kritiek.