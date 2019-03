Deel dit artikel:













A20 nog deels dicht door vrachtwagen tegen vangrail Foto: Rijkswaterstaat

Een vrachtwagen is zondagmorgen tegen de vangrail beland op de A20 richting Hoek van Holland, vlakbij Nieuwerkerk aan den IJssel, vlakbij Rotterdam-Alexander. De weg is tot in ieder geval 13:30 uur afgesloten geweest voor verkeer.

De vrachtwagen staat gedraaid tegen de middenvangrail. Het voertuig moet geborgen worden en daarna moet de vangrail worden gerepareerd. Rond 11:45 uur was de berger ter plaatse. Rond 13:45 uur meldde Rijkswaterstaat dat de rechterrijstrook is vrijgegeven voor verkeer. Tekst gaat verder onder tweet

Omrijden kon vanaf knooppunt Gouwe via de A12, A4 en A13. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog onbekend. De weg blijft nog zeker enkele uren afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Rond 12:45 uur was de vrachtwagen los van de vangrail.