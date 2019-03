Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lammetje gered uit sloot Het lammetje is in een isolatiedeken gewikkeld om warm te blijven.

Een lammetje is zondagmorgen vroeg uit een sloot aan de Vossedijk in Hoogvliet gered. Een hardloper had het beestje al uit het water gehaald toen de dierenambulance erbij kwam.

Het lammetje is in de warme ambulance gezet, droog gemaakt en met hulp van een isolatiedeken warm gehouden totdat de eigenaar van de schapen er was. Het beestje maakt het naar omstandigheden goed.