Dordtenaren opgepakt voor inbraak kelderboxen

Twee mannen van 37 en 19 jaar en een vrouw van 26 jaar uit Dordrecht zijn zaterdag aangehouden voor inbraken in kelderboxen in een wooncomplex aan de Doornenburg.

In de nacht van donderdag op vrijdag was er al meerdere malen ingebroken in de kelderboxen. Een nacht later was het opnieuw raak, maar oplettende bewoners waarschuwden de politie. Toen is de wijk afgezet en doorzocht tot de drie verdachten zijn aangehouden.

De politie onderzoekt of de drie betrokken zijn bij de inbraken van zowel donderdag- als vrijdagnacht.