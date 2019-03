'Renovatie niet voldoende, maar nieuw stadion geen wondermiddel'

Jan de Jong meldt dat Feyenoord voor een nieuw stadion gaat. Dat zegt de Algemeen Directeur van de Rotterdammers in De Perstribune op NPO Radio 1. “Het is niet zo dat we afstand van De Kuip willen nemen. Je wilt naar een volgende fase bij Feyenoord", vertelt De Jong over Feyenoord City.

"Het is gebleken dat renovatie van De Kuip niet voldoende is. Feyenoord gaat er niet op vooruit. Er is gekozen voor een nieuw stadion", legt De Jong uit. Hij zegt dat de risico's voor Feyenoord City hopelijk minder worden. "Maar een nieuw stadion is geen wondermiddel. Je moet ook sportief presteren."

De Jong benadrukt dat Feyenoord Europees voetbal moet halen om de begroting naar 100 miljoen euro te krijgen. Zonder Europees voetbal is de begroting van de Rotterdammers maar 70 miljoen euro.

Volgens De Jong is de kans 'ruim meer dan de helft' dat Feyenoord in een nieuw stadion gaat spelen. “Feyenoord loopt geen risico en bouwt geen stadion, het wordt alleen de bespeler en krijgt daar een vergoeding voor.”

En als Feyenoord City dan toch niet doorgaat? "Dan blijft Feyenoord in De Kuip spelen", aldus De Jong in De Perstribune . "Maar als je nu niet doorgaat met het nieuwe stadion, dan is de renovatie van De Kuip niet dichterbij. Dan zou het kunnen dat de plannen in de ijskast moeten en die later weer tot nieuwbouw moet leiden."

Van Gaal

In De Perstribune werd ook gesproken over het proces waarin de nieuwe trainer van Feyenoord werd gezocht. Uiteindelijk kwamen de Rotterdammers bij PEC Zwolle-trainer Jaap Stam uit.

De Jong heeft nog gebeld met Louis van Gaal, nadat Dick Advocaat via zijn zaakwaarnemer Rob Jansen voor de klus bij Feyenoord had afgezegd. "Van Gaal zei ‘nee’ vanwege de levensfase waarin hij nu zit. Hij vindt Feyenoord wel een mooie club en had daar ooit trainer willen zijn. Ik denk dat Van Gaal wel er wat van had kunnen maken", aldus De Jong.