15-jarige gewond bij uit de hand gelopen verjaardagsfeest

Een verjaardagsfeestje in de kantine van een speeltuin aan de Pascalweg in Rotterdam-Lombardijen mondde vrijdagavond uit in een vechtpartij en steekpartij. Een 15-jarige werd daarbij in zijn rug gestoken.

De vechtpartij ontstond rond 22:30 uur toen er een groep bijkwam die niet was uitgenodigd voor het feestje. Hen is gevraagd te vertrekken waarop ze later terugkwamen met een nog grotere groep, gewapend met stokken en in ieder geval minstens één steekwapen. Toen de politie aankwam, waren de ongenode gasten al vertrokken. De politie doet nog onderzoek en zoekt getuigen.