Provinciale verkiezingen: Veel aandacht voor duurzaam boeren

Duurzaamheid komt in veel verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen terug. Ook als het gaat om onze voedselvoorziening. De partijen zien graag dat boeren die inzetten op duurzaamheid een steuntje in de rug krijgen.

Jeroen Klompe uit Mijnsheerenland is zo’n boer die altijd kijkt hoe het werk beter en duurzamer kan. Hij is in de Hoeksche Waard een pionier als het gaat om innovatie binnen de landbouw. Zo laat hij in deze periode een drone over zijn land vliegen, die kijkt waar de grond snel te nat wordt en die precies berekend hoeveel mest er op iedere plek nodig is.

“Ik ben dag en nacht in de weer om een bodem en een bedrijf te bouwen voor de volgende generatie”, legt Klompe uit. Hij teelt naast aardappelen en uiten ook peulvruchten, quinoa en sorghum. Schadelijke bestrijdingsmiddelen zijn daarbij echt niet nodig, vindt de boer.

Met de aanleg van akkerranden en vaste rijpaden voor de landbouwmachine probeert Klompe de natuur op zijn land zo veel mogelijk de ruimte te geven. Maar zijn stokpaardje is toch de kwaliteit van de grond. “Die moet je niet te zwaar belasten. We hebben in Nederland de grond teveel uitgeput. Dat willen we nu herstellen.”





Korte ketens

Vanuit de politiek is er vooral de vraag om korte ketens, dus manieren om de afstand tussen boer en consument zo klein mogelijk te maken. CDA Zuid-Holland pleit daarom voor een lokale afzetmarkt. “Vanuit de duurzaamheidsgedachten is het logisch om als boer te produceren voor de omgeving dichtbij”, vindt Adri Bom-Lemstra van het CDA. “Ook de supermarkten zouden daar een grote rol in moeten spelen. De producten van onze boer horen gewoon bij ons op het bord.”

Ook bij Klompe is er aandacht voor korte ketens. “Wij leveren bijvoorbeeld aan restaurants, we leveren aan Rechtstreex en boerschappen die ervoor zorgen dat het voedsel in speciale boxen bij de consument komt. Van onze sojabonen wordt de Rotterdamse sojasaus gemaakt.”

Maar het staat allemaal wel in de kinderschoenen, geeft Klompe toe. “Het is allemaal nog op zeer kleine schaal.”

