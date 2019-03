Deel dit artikel:













Tweede herdenking bombardement Treubstraat druk bezocht De bijeenkomst is druk bezocht. De aanwezigen luisteren naar de toespraken van onder meer de loco-burgemeester. Van jong tot oud is aanwezig in de wijk.

In de Treubstraat in Rotterdam is deze zondag de 'laatste bom op Rotterdam' herdacht. Op 18 maart 1945, zes weken voor de bevrijding, landde een afgedwaalde Duitse bom in Rotterdam Bergpolder. Ten minste 34 mensen kwamen om en er waren tientallen gewonden.

De oom en tante van Bep Goedhart waren een van de slachtoffers. Bewoners in de wijk werken eraan om volgend jaar, als het 75 jaar geleden is gebeurd, een permanent monument te realiseren. Vorig jaar is de tragedie voor het eerst herdacht: er was voor die tijd weinig over bekend. Lees ook: Na 73 jaar een herdenking voor de Treubstraat