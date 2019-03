Excelsior moet naar beneden kijken na cruciale nederlaag

Excelsior heeft zondag slechte zaken gedaan in de degradatiestrijd. In het Van Donge & De Roo Stadion verloor de ploeg van trainer Adrie Poldervaart met 2-0 van directe concurrent PEC Zwolle. De Kralingers hebben één punt meer dan FC Emmen en De Graafschap, die nu op de plekken voor de nacompetitie staan.

PEC Zwolle was in de eerste helft de betere ploeg. Excelsior kreeg geen kansen, terwijl de gasten verzaakten de score te openen. Zo was Mike van Duinen tegen zijn oude ploeg gevaarlijk met een paar kansen.

Maar de grootste mogelijkheden waren voor Lennart Thy. De Duitse spits van PEC Zwolle zag dat Alessandro Damen een geweldige reflex in huis had bij een kopbal. Even later schoot Thy de bal naast.

Meer bluf bij Excelsior, nu wel de tegengoals

Na de rust kwam Excelsior beter uit de kleedkamer. Mikkel Anderson kreeg de beste kans. De IJslandse buitenspeler sneed in de vijftigste minuut naar binnen en haalde vervolgens hard uit. Mickey van der Hart moest zich strekken naar die bal.

Maar de gasten pakten in de slotfase van de kelderkraker de overwinning. Eerst was het Kingsley Ehizibue, die weliswaar geluk had met de bal die via de binnenkant van de paal net over de lijn ging, die de score voor PEC Zwolle opende (0-1). De grensrechter gaf aan dat de bal over de lijn was geweest. Twee minuten later was het helemaal klaar voor Excelsior. Younes Namli maakte in de 84e minuut de 0-2 voor PEC Zwolle.

Excelsior - PEC Zwolle 0-2 (0-0)



82' 0-1 Kingsley Ehizibue

84' 0-2 Younes Namli

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Oude Kotte, Burnet; Schouten, Bruins, Koolwijk; Edwards, Omarsson (73' El Hamdaoui), Anderson (66' Eckert)