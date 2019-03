Vader Pierre van Hooijdonk overleden

De vader van Pierre van Hooijdonk is overleden. Dat maakte de oud-voetballer zondagavond bekend via Twitter.

"Dank pap. Je was een geweldige man, een liefdevolle vader, een fantastische opa. Je had een enorme vechtlust, maar dit gevecht kon je niet winnen. Je hebt een andere reis voor de boeg, maar helaas kom je niet meer terug. Rust in Vrede", schrijft Pierre in het Engels. Hij heeft verschillende foto's van zijn vader gepost.

De spits kwam tussen 2001 en 2003 uit voor Feyenoord, waar hij de UEFA Cup mee won.

Jan van Hooijdonk is niet de biologische vader van Pierre. Hij trouwde met zijn moeder Corrie, toen zij zwanger was van haar ex-vriend. Van Hooijdonk heeft zijn biologische Marokkaanse vader nooit gekend. Zijn moeder Corrie stierf in maart 2016. Ook toen plaatste de oud-voetballer een bericht op Twitter.

Veel mensen condoleren de aanvaller met het slechte nieuws, onder wie veel Feyenoord-fans. Ook Sydney van Hooijdonk, de zoon van Pierre die bij NAC speelt, krijgt reacties.