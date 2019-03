Actie: Wachten op de bus die (even) niet komt

Zoeken en kijkend loopt een man over het Zuidplein in Rotterdam. Blijkbaar heeft niet iedereen meegekregen dat personeel van het Openbaar Vervoer maandag meedoet met de actie tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. "Maar ik heb inmiddels contact gehad met mijn baas. Hij weet dat ik later ben."

Maandagmorgen werd 66 minuten het werk neergelegd, verwijzend naar de pensioenleeftijd. De politie, medewerkers van de RET, spoorwegpersoneel, havenwerkers: allemaal legden ze het werk neer vandaag. Maar blijkbaar was niet iedereen op de hoogte.

"Nee, ik wist het inderdaad niet", zegt reiziger Baldwin. "Ik snap ze wel. Die mensen werken keihard voor hun centjes. Ik snap het dat ze niet willen dat ze steeds langer aan het werk moeten blijven."

Voor het weekend kwam de RET met het advies om vandaag later te vertrekken in verband met de staking, maar duidelijk had niet iedereen dat meegekregen, gezien de plukjes mensen die op het Zuidplein stonden.

"Maar thuis werken vandaag heeft voor mij ook geen zin", zegt een reiziger. "Ik ben vuilnisman, hoe moet ik dat allemaal gaan ophalen?"



'Dom'

Ondertussen arriveert er een bus van het streekvervoer. Die chauffeurs doen niet mee met de staking. Er stappen ook wat mensen uit, maar die passagiers kunnen vanaf het Zuidplein niet verder.

"Maar dat is ook wel een beetje eigen dommiteit", zegt Henk van der Maden van de ondernemingsraad van de RET. "Iedereen had wel een beetje kunnen weten dat er geen openbaar vervoer was vandaag. Mensen hadden kranten kunnen lezen of journaals kunnen zien. Ze hadden kunnen weten dat de bussen, trams en metro's vandaag uitlagen."

Om zes over zeven ging iedereen weer aan het werk. Maar dat gaat niet zomaar, legt Henk van der Maden van de Maden RET uit. "De chauffeurs gaan om zes over zeven terug naar hun bus. Dan gaan ze gefaseerd uitrukken. Dan hebben ze zeker een kwartiertje nodig om op pad te gaan. Kwart voor acht moet alles weer rijden."



Rustig op Centraal

Op Rotterdam Centraal is het een stuk rustiger. "De reizigers hebben zich blijkbaar goed voorbereid", zegt een medewerker van de Starbucks op het station. "Het is hier nog nooit zo rustig geweest op dit tijdstip."

Dat het zo rustig is, is aan de andere kant niet zo verwonderlijk. Op Rotterdam Centraal is helemaal geen activiteit. Naast de bussen, trams en metro's, rijden er ook geen treinen. Het station was alleen per fiets of lopend te bereiken.

Maar net als bij het busverkeer is het treinverkeer niet zomaar hersteld. Om half acht verschijnen de eerste treinen op de grote borden in de stationshal, maar de meeste zijn nog steeds geschrapt:



Om half acht reed één op de drie treinen weer volgens schema, liet de NS weten.

Drukker op de weg

Waar het wel druk was, was op de snelweg. De ANWB liet om half acht weten dat het 'duidelijk drukker' was dan normaal.